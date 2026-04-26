Beypazarı'nda mahallelerde yağmur duası yapıldı

Beypazarı ilçesinde yeterli yağışın alınamaması nedeniyle mahallelerde yağmur duası yapılmaya devam ediliyor.

Tarım arazileriyle öne çıkan ilçede, nisan ayında yer yer sağanak yağış görülmesine rağmen yağışların yetersiz kalması üzerine vatandaşlar yağmur duasına çıktı.

Dudaş, Tahirler ve Hırkatepe mahallelerinde ören yerlerinde bir araya gelen vatandaşlar, din görevlileri eşliğinde bereketli yağış için dua etti.

Hırkatepe Mahallesi'nde öğle namazının ardından İstiska namazı kılındı. Daha sonra vatandaşlar, Gazi Gündüz Alp Türbesi'ne giderek burada da dua etti.

Yağmur duasına Belediye Başkanı Özer Kasap, AK Parti İlçe Başkanı Halil Etili, CHP İlçe Başkanı Hasan Kostak, parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mahalle Muhtarı Reşat Karalı, yağmur duasının mahallede asırlardır sürdürülen bir gelenek olduğunu belirterek, "Köyümüzde bulunan Osmanlı İmparatorluğunun kurucusu Osman Gazi'nin dedesi olan Gazi Gündüz Alp'in kabri başında duada bulunuyoruz. Duamızın ardından yağmur duamıza katılanlara köy meydanında yemek ikram ediyoruz." dedi.

Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Kazım Uysal da Dudaş ve Hırkatepe mahallelerinde düzenlenen yağmur dualarına katıldıklarını ifade ederek bereketli yağış temennisinde bulundu.

Vatandaşlardan Osman Kaya ise yağmur duası öncesinde türbeyi ziyaret ederek dua ettiklerini söyledi.