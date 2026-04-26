Beypazarı'nda mahallelerde yağmur duası yapıldı

Beypazarı ilçesinde yeterli yağışın alınamaması nedeniyle mahallelerde yağmur duası yapılmaya devam ediliyor.

Tarım arazileriyle öne çıkan ilçede, nisan ayında yer yer sağanak yağış görülmesine rağmen yağışların yetersiz kalması üzerine vatandaşlar yağmur duasına çıktı.

Dudaş, Tahirler ve Hırkatepe mahallelerinde ören yerlerinde bir araya gelen vatandaşlar, din görevlileri eşliğinde bereketli yağış için dua etti.

Hırkatepe Mahallesi'nde öğle namazının ardından İstiska namazı kılındı. Daha sonra vatandaşlar, Gazi Gündüz Alp Türbesi'ne giderek burada da dua etti.

Yağmur duasına Belediye Başkanı Özer Kasap, AK Parti İlçe Başkanı Halil Etili, CHP İlçe Başkanı Hasan Kostak, parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mahalle Muhtarı Reşat Karalı, yağmur duasının mahallede asırlardır sürdürülen bir gelenek olduğunu belirterek, "Köyümüzde bulunan Osmanlı İmparatorluğunun kurucusu Osman Gazi'nin dedesi olan Gazi Gündüz Alp'in kabri başında duada bulunuyoruz. Duamızın ardından yağmur duamıza katılanlara köy meydanında yemek ikram ediyoruz." dedi.

Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Kazım Uysal da Dudaş ve Hırkatepe mahallelerinde düzenlenen yağmur dualarına katıldıklarını ifade ederek bereketli yağış temennisinde bulundu.

Vatandaşlardan Osman Kaya ise yağmur duası öncesinde türbeyi ziyaret ederek dua ettiklerini söyledi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak
Canlı anlatım: Dev derbide fark açılıyor, Fenerbahçe 10 kişi kaldı

Dev derbide gol yağmuru var, Galatasaray şampiyonluğa koşuyor
Galatasaray penaltı kazandı, Ederson kırmızı kart gördü

Tansiyon had safhada! Derbide çok konuşulacak kırmızı kart
Trump’tan İran’a 3 günlük süre: Petrol altyapısının patlamasına çok az kaldı

Trump İran'a hem konum hem de süre verdi: Havaya uçmadan önce...
Ne ayağıyla ne de kafasıyla! Osimhen bu kez de diziyle gol attı

Ne ayağıyla ne de kafasıyla! Osimhen bu kez de o uvzuyla gol attı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a 'geçmiş olsun' mesajı: Saldırı girişimini kınıyorum

Trump'a saldırı girişimine Erdoğan'dan ilk açıklama
Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray taraftarını delirten hareket

RAMS Park’a böyle çıktı, taraftar delirdi

Galatasaray Leroy Sane ile penaltı bekledi

Ortalığı ayağa kaldıran o pozisyon

Ne ayağıyla ne de kafasıyla! Osimhen bu kez de diziyle gol attı

Ne ayağıyla ne de kafasıyla! Osimhen bu kez de o uvzuyla gol attı

Fenerbahçe, Galatasaray karşısında penaltı vuruşundan yararlanamadı

Taraftarları kahreden an!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, suikast girişimi atlatan Trump ile görüştü