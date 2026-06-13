Haberler

Beypazarı'nda LGS heyecanı

Beypazarı'nda LGS heyecanı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde MEB tarafından düzenlenen LGS merkezi sınavı tamamlandı. 553 öğrenci 3 okulda sınava girerken, İlçe Milli Eğitim Müdürü sınavların sorunsuz geçtiğini açıkladı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın iki oturumu da tamamlandı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren sınava girecek öğrenciler ve aileleri okul önlerinde toplandı. Görevliler tarafından kimlik ve sınav giriş belgeleri kontrol edilen öğrenciler, daha sonra sırayla sınav salonlarına alındı.

Beypazarı'nda 553 öğrenci 3 okulda sınav heyacanı yaşadı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu, yaptığı açıklamada, sınavları sorunsuz bir şekilde tamamladıklarını belirtti.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak
Bakan Gürlek'ten Avrupa Parlamentosu'nun yaptırım listesinde yer alacağı iddialarına sert yanıt

Bakan Gürlek'ten yaptırım listesine alınacağı iddialarına sert tepki

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ali Mahir Başarır, Kılıçdaroğlu ile özel konuşmasını anlattı: Odasında bana dedi ki...

Kılıçdaroğlu ile özel konuşmasını anlattı: Odasında bana dedi ki...

Erzurum'da acılı piknik: Köprüde barfiks çekerken dereye düşen genç hayatını kaybetti

Barfiks denemesi ölümle bitti
İran'ın Eski Lideri Ali Hamaney için ilk tören 4 Temmuz'da: İmam Rıza Türbesi'ne defnedilecek

Ali Hamaney'in cenaze takvimi açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Havalimanı ve bağlantı yollarını pazartesi günü hizmete açacak

Ulaştırma alanında dev bir eser daha! Kurdeleyi Erdoğan kesecek
Hakimin kararını duyunca adliye önünde davul zurna çaldırıp göbek attı

Hakimin kararını duyunca davul ve zurna eşliğinde göbek attı
12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek

12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek
TRT dizisinde rol alan isimler, dudak dudağa yakalandı

TRT dizisinde rol alan isimler, dudak dudağa yakalandı