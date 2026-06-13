Beypazarı'nda LGS heyecanı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın iki oturumu da tamamlandı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren sınava girecek öğrenciler ve aileleri okul önlerinde toplandı. Görevliler tarafından kimlik ve sınav giriş belgeleri kontrol edilen öğrenciler, daha sonra sırayla sınav salonlarına alındı.

Beypazarı'nda 553 öğrenci 3 okulda sınav heyacanı yaşadı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu, yaptığı açıklamada, sınavları sorunsuz bir şekilde tamamladıklarını belirtti.