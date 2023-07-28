Beypazarı'nda Kudret Narı Üretimi Başladı
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Beypazarı ilçesinde Kayabükü Mahallesi Muhtarı Muammer Köksal tarafından kurulan serada kudret narı üretimi başladı. Köksal, üretimin çiftçilere örnek olduğunu belirtirken, yetişen kudret narının marketlere satışının yapıldığını ifade etti.
Beypazarı ilçesinde kudret narı üretimi yapılmaya başlandı.
Kayabükü Mahallesi Muhtarı Muammer Köksal, kurduğu serada kudret narı yetiştirmeye başladı.
Köksal, yaptığı açıklamada, kudret narı üretiminin çiftçilere örnek olduğunu belirtti.
Fiyatı iyi olan ürünün iplere sararak büyüdüğünü Köksal, yetişen kudret narının marketlere satışını yaptığını dile getirdi.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel