Beypazarı'nda Kudret Narı Üretimi Başladı

Beypazarı ilçesinde Kayabükü Mahallesi Muhtarı Muammer Köksal tarafından kurulan serada kudret narı üretimi başladı. Köksal, üretimin çiftçilere örnek olduğunu belirtirken, yetişen kudret narının marketlere satışının yapıldığını ifade etti.