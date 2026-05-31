Beypazarı'nda kayıp Hatice için arama çalışması başlatıldı

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde kendisinden haber alamayan yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu Hatice Anlı (32) için arama çalışması başlatıldı.

Ankara'da ikamet eden Hatice Anlı, Beypazarı İlçesi Saray Mahallesi'nde bulunan ailesinin yanına bayram ziyareti için gitti. En son sabah saatlerinde görülen ve bir daha kendisinden haber alınamayan Hatice Anlı'nın yakınları, jandarmaya giderek kayıp ihbarında bulundu İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Köpekli timlerin de katıldığı ancak sonuç anılamayan gündüz saatlerindeki arama çalışmalarına, gece de devam edileceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı