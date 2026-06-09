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Ankara'da kaybolan lise öğrencisi Fatmanur bağ evinde bulundu

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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde okuldan eve dönmeyen lise öğrencisi Fatmanur A., geceyi açık İnözü Vadisi'ndeki terk edilmiş bir evde geçirdikten sonra sabah saatlerinde 8 kilometre uzaklıktaki boş bir bağ evinde bulundu. Jandarma ve ailesi tarafından teslim alınan genç kız, kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde okuldan eve dönmeyen lise öğrencisi Fatmanur A.'nın, geceyi açık İnözü Vadisi'ndeki terk edilmiş bir evde geçirdiği öğrenildi. Fatmanur A.'nın saat 08.00 sıralarında ise yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki boş bir bağ evine girdiği öğrenildi.

Komşularının bağ evinin sahibine, birinin girdiğini haber vermesi üzerine, eve gelen Yunus Öztürk, jandarmaya ihbarda bulundu. Eve gelen ekipler ve ailesi, Fatmanur A.'yı teslim aldı. Durumunun iyi olduğu anlaşılan Fatmanur A., kontrol amaçlı, ambulansla hastaneye götürüldü.

Haber-Kamera: Muammer DAŞDELEN/BEYPAZARI (Ankara),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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