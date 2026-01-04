Beypazarı'nda kar nedeniyle ulaşıma kapalı yol kalmadı

Kar yağışının ardından Beypazarı'nda yürütülen çalışmalar sonucu ulaşıma kapalı kırsal mahalle yolu kalmadı.

Belediye Başkanı Özer Kasap, yaptığı açıklamada, ilçede etkili olan kar yağışı sonrası ulaşıma kapanan bazı kırsal mahalle yollarının açılması için Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleriyle koordineli şekilde çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Kasap, "Yapılan karla mücadele ve yol açma çalışmaları sonucunda ilçemize bağlı tüm köy yollarında ulaşım sorunsuz şekilde sağlanıyor." dedi.