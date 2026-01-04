Haberler

Beypazarı'nda kar nedeniyle ulaşıma kapalı yol kalmadı

Beypazarı'nda kar nedeniyle ulaşıma kapalı yol kalmadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beypazarı'nda etkili olan kar yağışının ardından, ulaşıma kapalı olan tüm kırsal mahalle yolları açıldı. Belediye Başkanı Özer Kasap, çalışmaların başarılı bir şekilde tamamlandığını duyurdu.

Kar yağışının ardından Beypazarı'nda yürütülen çalışmalar sonucu ulaşıma kapalı kırsal mahalle yolu kalmadı.

Belediye Başkanı Özer Kasap, yaptığı açıklamada, ilçede etkili olan kar yağışı sonrası ulaşıma kapanan bazı kırsal mahalle yollarının açılması için Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleriyle koordineli şekilde çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Kasap, "Yapılan karla mücadele ve yol açma çalışmaları sonucunda ilçemize bağlı tüm köy yollarında ulaşım sorunsuz şekilde sağlanıyor." dedi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
Bomba iddia: ABD 'Türkiye'ye git' dedi, Maduro reddetti

Gündem yaratacak Türkiye iddiası! Bakın Maduro'ya ne teklif etmişler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı! Herkes aynı detaya takıldı

Tartışma yaratan video! Maduro yürürken tek bir cümle sarf etti
İngiltere ve Fransa'dan Suriye'de DEAŞ'a yönelik ortak operasyon

İngiltere ve Fransa'dan Türkiye'nin yanı başında dev operasyon
Netanyahu'yu mest eden kare! Verdiği mesaj her şeyi anlatıyor

Netanyahu'yu mest eden kare! Verdiği mesaj her şeyi anlatıyor
Alperen Şengün 53 saniyede kabusu yaşadı

53 saniyede kabusu yaşadı
ABD'nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı! Herkes aynı detaya takıldı

Tartışma yaratan video! Maduro yürürken tek bir cümle sarf etti
AK Parti'den ABD'nin Maduro hamlesine ilk tepki

AK Parti'den ABD'nin Maduro'yu kaçırmasına ilk tepki
Maduro ve eşi yarın federal mahkemede hakim karşısına çıkıyor

Tarih belli oldu! ABD, Maduro için kritik bir adım daha atıyor