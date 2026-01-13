Beypazarı'nda kar yağışı etkili oldu
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde etkili olan kar yağışı, ilçe merkezini ve yüksek kesimleri beyaz bir örtüyle kapladı. Kar yağışının ardından doğada muhteşem manzaralar oluştu.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
İlçe merkezini beyaz örtüyle kaplayan kar yağışının ardından doğadada güzel manzaralar ortaya çıktı.
Yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı, Depelarkası bölgesi, Kırbaşı Karaşar mahalleleri ile Nallıkaşı mevkisinde de etkili oldu.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel