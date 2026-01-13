Beypazarı'nda kar yağışı etkili oldu

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

İlçe merkezini beyaz örtüyle kaplayan kar yağışının ardından doğadada güzel manzaralar ortaya çıktı.

Yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı, Depelarkası bölgesi, Kırbaşı Karaşar mahalleleri ile Nallıkaşı mevkisinde de etkili oldu.