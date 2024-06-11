Beypazarı'nda Kalp Krizi Geçiren Kişi Ambulans Helikopterle Hastaneye Sevk Edildi
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde evinde rahatsızlanan Önder Kesikbaş, kalp krizi geçirdi. İlk müdahalesi yapılan Kesikbaş, ambulans helikopterle Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kalp krizi geçiren kişi, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.
Evinde rahatsızlanan ve Beypazarı Devlet Hastanesine götürülen Önder Kesikbaş'ın (55) kalp krizi geçirdiği anlaşıldı.
Kesikbaş, buradaki ilk müdahalesinin ardından ambulans helikopterle Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.