Haberler

Beypazarı'nda İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi

Beypazarı'nda İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beypazarı ilçesinde, İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü etkinliği gerçekleştirildi. Programda, Mehmet Akif Ersoy'un hayatı sinevizyonla tanıtıldı, şiirler okundu ve ödül töreni yapıldı.

Beypazarı ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kapsamında program gerçekleştirildi.

Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Nurettin Karaoğuz Vakfı Anadolu Lisesi Müdürü Ali Günsel'in günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptığı programda Mehmet Akif Ersoy'un hayatı sinevizyon gösterisiyle anlatıldı.

Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu ve şarkıların seslendirildiği programda, düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere de ödülleri verildi.

Programa, Kaymakam Ünal Coşkun, Belediye Başkanı Özer Kasap ile kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kızını istismar ederken suçüstü yakalanan sapık babaya beraat! Genç kız isyan etti

Öz kızını istismar ederken suçüstü yakalandı! Karar isyan ettirdi
Bir aileyi 'tarihi eser' için katletmiş: Bir ay içinde çok iyi bir yerde olacağım

Bir aileyi "tarihi eser" için katletmiş
Çuval çuval para gelecek! Galatasaray'a çifte bayram yaşatacak müjde

Süper Lig devine çifte bayram
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım BAL'dan da düştü

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım BAL'dan da düştü
Kızını istismar ederken suçüstü yakalanan sapık babaya beraat! Genç kız isyan etti

Öz kızını istismar ederken suçüstü yakalandı! Karar isyan ettirdi
İran füzelerine karşı neden S-400 kullanılmadı? MSB açıklık getirdi

İran füzelerine karşı neden S-400 kullanılmadı? MSB açıklık getirdi
Katar alarmda! Tehdit seviyesi yükseltildi, halka kritik uyarı geldi

Savaşın ortasındaki ülke alarma geçti