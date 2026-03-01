Haberler

Beypazarı Belediye Başkanı Kasap, Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Pardeshi'yi ağırladı

Beypazarı Belediye Başkanı Kasap, Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Pardeshi'yi ağırladı
Güncelleme:
Beypazarı'nda düzenlenen iftar programında Büyükelçi Muktesh Pardeshi, Başkan Özer Kasap ile bir araya gelerek kültürel alışverişte bulundu, ilçenin tarihi yerlerini gezdi.

Özer Kasap, Muktesh Pardeshi'yi Beypazarı'nda iftar programında ağırladı.

Büyükelçi Pardeshi, ilçe ziyaretinde belediyede Başkan Kasap ile bir araya gelerek çeşitli konularda görüş alışverişinde bulundu. Ziyaret kapsamında karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.

Program çerçevesinde Büyükelçi'ye Süreyya Özkan Gaz Lambası Müzesi, Hıdırlık Tepesi mesire alanı ve Tarihi Suluhan Kervansarayı gezdirildi. İlçenin tarihi ve kültürel yapısı hakkında bilgi verilen ziyaretin ardından Taş Mektep'te iftar yemeği düzenlendi.

Başkan Kasap, ülkeler arası sıcak ilişkilerin geliştirilmesine önem verdiklerini belirterek, iftar programında ağırlamaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

Büyükelçi Pardeshi de davet dolayısıyla teşekkür ederek, iki ülke arasındaki diyalog ve iş birliğinin sürdürülmesinden memnuniyet duyacağını kaydetti.

