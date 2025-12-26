Haberler

Yürekleri yakan kaza! Genç çift ve 3 aylık bebekleri hayatlarını kaybetti
Güncelleme:
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yoldan çıkıp 10 metreden yuvarlanan otomobildeki Mahir Çanak, eşi Zeynep Çanak ve 3 aylık bebekleri hayatını kaybetti. Kazanın ardından soruşturma başlatıldı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yoldan çıkıp yaklaşık 10 metreden yuvarlanan otomobildeki Mahir Çanak (27) ile eşi Zeynep Çanak (25) ve 3 aylık bebekleri hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Ankara- Beypazarı kara yolunda ilçe girişinde 10 kilometre mesafede meydana geldi. Mahir Çanak'ın virajda kontrolünü yitirdiği otomobil, yoldan çıkıp 10 metre yükseklikten yuvarlandı.

GENÇ ÇİFT VE 3 AYLIK BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

Araç hurdaya dönerken, yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, sürücü Mahir Çanak ile yanındaki eşi Zeynep Çanak ve 3 aylık oğullarının hayatını kaybettiğini belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara'da güvenlik görevlisi olarak çalışan Mahir Çanak'ın, hafta sonu tatilini geçirmek üzere ailesi ile memleketi Beypazarı'na geldiği öğrenildi. Acı haberi alıp kaza yerine gelen çiftin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMengele:

Ehliyeti a101 den almis indirimdeymis ben kaza yapanlara acimiyorum fieksiyon basina gecince canavar oluyorlar

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme23
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Turk:

Gunde degil ayda bir kez guzel haber okuyamicaz ailerine sabir dilerim cok uzuldum.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

