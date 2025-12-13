Beypazarı'nda evde çıkan yangın söndürüldü
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Ayvaşık Mahallesi'nde L.G'ye ait evde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Dumandan etkilenen 2'si çocuk 3 kişi, Beypazarı Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından taburcu edildi.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel