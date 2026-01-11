Beypazarı'nda kar yağışı etkili oldu
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde etkili olan kar yağışı yüksek kesimlerde 15-20 santimetreye kadar ulaştı. Yoğun kar nedeniyle pek çok köy yolu ulaşıma kapandı ve Karayolları ekipleri kapanan yollarda çalışma yaptı. Ayrıca, bir cenaze için gelen otobüs Nallıkaşı bölgesinde yolda kaldı.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
İlçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 15-20 santimetreye ulaşırken, yoğun kar nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapandı.
Karayolları Beypazarı 43. Şube Şefliği ekipleri kapanan yollarda çalışma yaptı.
Ankara'dan cenaze için Karaşar Mahallesi'ne gelen bir otobüs, kar yağışının etkili olduğu Nallıkaşı bölgesinde yolda kaldı. Otobüste bulunan yolcular, küçük araçlarla Karaşar Mahallesi'ne ulaştırılmaya başlandı.
Kar yağışı ilçe merkezinde de etkisini sürdürürken, Beypazarı kısa sürede beyaza büründü.