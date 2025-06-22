Beypazarı'nda Doğa Yürüyüşü ve Yağmur Duası

Beypazarı ilçesindeki doğa yürüyüşlerinde 7 kilometrelik parkur yüründü.

Doğaseverlerin bu haftaki yürüyüşü Gazipaşa Mahallesi'nde bulunan KYK Öğrenci Yurdu önünden başladı.

Belediyenin de destek verdiği yürüyüşte doğaseverler, 7 kilometrelik parkuru 3 saatte tamamladı.

Yürüyüşe katılanlardan Reşat Erten, "Muhteşem güzellikler arasında yürüyüş yapıyorsunuz. Temiz havada yürürken yorulduğunuzu bile anlamıyorsunuz. Bir de yaban hayatı canlılarını gördüğünüzde daha güzel oluyor." ifadelerini kullandı.

Mahalleliler yağmur duasına çıktı

Beypazarı ilçesinin mahallelerinde vatandaşlar yağmur duasına çıktı.

Karaören, Kabalar, Dibekören, Kurtkovan, Akçalı, Uşakgöl ve Mikail mahallelerinin sakinleri, 1900 rakımlı Karlık bölgesi türbe mevkisinde toplandı.

Dualar eden vatandaşlar, öğle namazının ardından 2 rekat istiska namazı kıldı.

Son olarak adaklardan hazırlanan yemekler ikram edildi.

Yağmur duasına, 8 mahallenin muhtarları, halkı, Belediye Başkanı Dr. Özer Kasap, Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Kazım Uysal, siyasi partilerin ilçe başkanları ve köylüler katıldı.