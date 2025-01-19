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Beypazarı'nda Doğa Yürüyüşleri Devam Ediyor

Beypazarı'nda Doğa Yürüyüşleri Devam Ediyor
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Beypazarı Belediyesi'nin düzenlediği doğa yürüyüşleri, doğa tutkunlarını bir araya getiriyor. Son etkinlik Sopçalan Mahallesi yaylasında yapıldı ve katılımcılar 10 kilometrelik zorlu parkurda doğanın tadını çıkardı.

Beypazarı Belediyesi tarafından düzenlenen ve doğa tutkunlarının ilgi gösterdiği doğa yürüyüşleri, 2 haftada bir gerçekleşiyor.

Son yürüyüş, Sopçalan Mahallesi yaylasından başlayarak 10 kilometrelik inişli çıkışlı bir parkurda yürüyüş yapıldı. Doğaseverler, karaçam ormanlarının huzurlu atmosferinde yürüyüş yaparken, yaylaların eşsiz güzelliklerini keşfetme fırsatını yakaladı.

Reşat Erten, parkurun orta üst düzey güçlerine sahip olduğunu belirterek, "Çok güzel bir yürüyüş yaptık. Hava oldukça temizdi. Alanda, tilki, tavşan ve keklik gibi canlı türlerini de gördük, işte doğanın karakteristik özellikleri bu olsa demek." dedi.

Erten, tüm doğaseverleri yürüyüşlere davet ederek, "15. günde bir düzenlenen bu organizasyonlar, doğayı serbest bırakmak ve huzuru bulmak için harika bir fırsat. Hepimizi bu eşsiz deneyime ortak olmaya bekliyoruz" dedi.

Beypazarı Belediyesi'nin doğa yürüyüşleri, bölgedeki doğal güzelliklerini tanıtmayı ve doğaseverleri bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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