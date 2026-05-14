Beypazarı Müftülüğünce ezanı güzel okuma eğitimi verildi
Beypazarı Müftülüğü, 15 din görevlisine yönelik ezanı güzel okuma eğitimi düzenledi. Eğitime katılan imam hatip ve müezzinler, farklı makamlarla ezan okuma becerilerini geliştirecek.
Erkek Yatılı Bölge Hafızlık Kur'an Kursu'nda verilen eğitime 15 imam hatip ve müezzin katıldı.
İlçe Müftüsü Mehmet Süsün, eğitimin Mehmet Akyol tarafından verildiğini belirterek, "Güzel okuma tekniğinin yanı sıra, çeşitli makamlarda da okuyabilecekler. Ezanı güzel okuma hizmet içi eğitim seminerine katılan din görevlilerimiz, merkez Fatih Camisi'nden dönüşümlü olarak ezan okuyacaklar." dedi
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak