Ankara'da devrilen otomobildeki 3 kişi öldü

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti.

M.Ç. idaresindeki 06 KGP 14 plakalı otomobil, Acısu Mahallesi yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile eşi P.Ç. ve ismi henüz öğrenilemeyen 2 aylık bebek hayatını kaybetti.