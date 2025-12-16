Beypazarı'nda deprem konulu seminer düzenlendi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, deprem bilincinin geliştirilmesi amacıyla seminer gerçekleştirildi.

Beypazarı Belediyesince, belediye hizmet binasındaki toplantı salonunda düzenlenen programda AKUT Vakfı görevlileri Ercüment Çelebi ve Sadettin Ünlü tarafından deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler anlatıldı.

Katılımcılara acil durum planı ve acil durum çantası gibi konularda da bilgilendirme yapıldı.