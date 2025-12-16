Beypazarı'nda deprem konulu seminer düzenlendi
Beypazarı Belediyesi, deprem bilincinin artırılması amacıyla AKUT Vakfı'nın katılımıyla seminer düzenledi. Seminere katılanlara deprem öncesi, sırası ve sonrası hakkında bilgiler verildi.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, deprem bilincinin geliştirilmesi amacıyla seminer gerçekleştirildi.
Beypazarı Belediyesince, belediye hizmet binasındaki toplantı salonunda düzenlenen programda AKUT Vakfı görevlileri Ercüment Çelebi ve Sadettin Ünlü tarafından deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler anlatıldı.
Katılımcılara acil durum planı ve acil durum çantası gibi konularda da bilgilendirme yapıldı.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel