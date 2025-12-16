Haberler

Beypazarı'nda deprem konulu seminer düzenlendi

Beypazarı'nda deprem konulu seminer düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beypazarı Belediyesi, deprem bilincinin artırılması amacıyla AKUT Vakfı'nın katılımıyla seminer düzenledi. Seminere katılanlara deprem öncesi, sırası ve sonrası hakkında bilgiler verildi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, deprem bilincinin geliştirilmesi amacıyla seminer gerçekleştirildi.

Beypazarı Belediyesince, belediye hizmet binasındaki toplantı salonunda düzenlenen programda AKUT Vakfı görevlileri Ercüment Çelebi ve Sadettin Ünlü tarafından deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler anlatıldı.

Katılımcılara acil durum planı ve acil durum çantası gibi konularda da bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz'de vurulan gemilerle ilgili iki ülkeye uyarı

Erdoğan'dan vurulan gemiler için ilk açıklama! İki ülkeyi uyardı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Jayden Oosterwolde'nin geleceği hakkında yeni gelişme

Yönetimi net bir dille uyardı: Onu asla satmayacaksınız
Ela Rümeysa Cebeci'nin estetiksiz hali şaşırttı! Görenler tanımakta zorlandı

Estetiksiz hali şaşırttı! Görenler tanımakta zorlandı
Eski kulübüne şok! Kylian Mbappe servetine servet kattı

Eski kulübüne hiç acımadı
Mehmet Akif Ersoy olayından sonra Habertürk'te bomba istifa

Mehmet Akif Ersoy olayından sonra Habertürk'te bomba istifa
Jayden Oosterwolde'nin geleceği hakkında yeni gelişme

Yönetimi net bir dille uyardı: Onu asla satmayacaksınız
Sözde barınakta dehşet görüntüler: Köpekler açlıktan birbirini yedi

Sözde barınakta dehşet görüntüler! Köpekler açlıktan birbirini yedi
Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı

G.Saray'dan Icardi kararı! Bazıları sevinecek bazıları üzülecek
Müstehcen sahneleri sonrası Evrim Akın'dan olay gönderme

Müstehcen sahneleri sonrası Evrim Akın'dan olay gönderme
Memurun dikkati dolandırıcının 20 milyonluk oyununu bozdu

Memurun dikkati 20 milyonluk oyunu bozdu
Arda Güler ve Xabi Alonso soyunma odasında kavga etti

Soyunma odasında kavga etti
Fenerbahçe'de deprem! Konyaspor maçında sakatlanan yıldız tam 2 ay yok

Konyaspor maçında sakatlanan yıldız tam 2 ay yok
Liseli kızların mesajlaşma grubuna müstehcen fotoğraf yollayan öğretmen tutuklandı

Öğretmenlerinden gelen fotoğraf liseli kızları çılgına çevirdi
İçerisinde hakemlerin de bulunduğu otomobil, tır ile çarpıştı! Çok sayıda yaralı

İçinde hakemlerin de bulunduğu araç, tırla çarpıştı! Çok sayıda yaralı
title