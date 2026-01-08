Beypazarı ilçesindeki pazarlarda vatandaşlara çorba ikramı yapılıyor
Beypazarı Belediyesi, pazarcı esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulunuyor. Uygulama, çarşamba ve pazar günleri pazarların girişinde devam edecek.
Beypazarı Belediyesi ekipleri, pazarcı esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlara çorba ikramında bulunuyor.
İlçede çarşamba ve pazar günleri açılan pazarların girişine belediye ekiplerince stant kuruluyor.
Ekipler, esnafa ve alışverişe gelen vatandaşlara sıcak çorba dağıtıyor.
Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, yaptığı açıklamada, uygulamanın kış boyunca devam edeceğini belirtti.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel