Haberler

Beypazarı ilçesindeki pazarlarda vatandaşlara çorba ikramı yapılıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beypazarı Belediyesi, pazarcı esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulunuyor. Uygulama, çarşamba ve pazar günleri pazarların girişinde devam edecek.

Beypazarı Belediyesi ekipleri, pazarcı esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlara çorba ikramında bulunuyor.

İlçede çarşamba ve pazar günleri açılan pazarların girişine belediye ekiplerince stant kuruluyor.

Ekipler, esnafa ve alışverişe gelen vatandaşlara sıcak çorba dağıtıyor.

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, yaptığı açıklamada, uygulamanın kış boyunca devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
Suriye'de tansiyon çok yüksek! Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri

Komşuda tansiyon çok yüksek! Canlı yayında çatışma çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Taksicilere 'mali cihaz' zorunluluğu geliyor

Taksilerde yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
Pendik'te içler acısı manzara! Kimse yanına bile yaklaşamadı

İstanbul'un bir ilçesinden görüntü yağıyor! Manzara içler acısı
Beyaz Saray tarihinin en genç basın sözcüsü! Güzelliğiyle dikkat çekiyor

Daha şimdiden ABD tarihine geçti! Güzelliğiyle herkesi büyülüyor
Hindistan'da yüzü büyük ölçüde kapalı müşterilerin kuyumculara girişi yasaklandı

Bu kıyafetle kuyumcu dükkanına girmek yasaklandı
Taksicilere 'mali cihaz' zorunluluğu geliyor

Taksilerde yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
Kaybolan 12 yaşındaki Duru'dan iyi haber geldi

Her yerde aranan 12 yaşındaki Duru'dan yüreklere su serpen haber
Premier Lig’de Ferdi Kadıoğlu fırtınası

Premier Lig'de Ferdi Kadıoğlu fırtınası