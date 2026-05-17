Ankara'da devrilen cipteki 3 kişi yaralandı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde devrilen cipteki 3 kişi yaralandı.

Çetin O. idaresindeki 06 ETU 348 plakalı cip, Ilıman mevkisinde seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile yolculardan Sevgi O. ve Fatma B. yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.