Beypazarı'nda çıkan orman yangını söndürüldü
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Karaşar Mahallesi Tatlısu mevkisinde çıkan orman yangını, Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler ile itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Karaşar Mahallesi Tatlısu mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler ile itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.