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Beypazarı'nda çiftçilere tarımsal mücadele yöntemleri anlatıldı

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Beypazarı'nda çiftçilere tarımsal mücadele yöntemleri anlatıldı
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Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Dallı, Beypazarı ilçesinde yeşil sebze üreticileriyle bir araya gelerek biyolojik ve kültürel mücadelenin önemi hakkında bilgi verdi.

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Dallı, Beypazarı ilçesinde yeşil sebze üreticileriyle bir araya gelerek biyolojik ve kültürel mücadelenin önemi hakkında bilgi verdi.

Dallı, beraberindeki İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Müvit Keskinkılıç ve Bitkisel Üretim Şube Müdürü Ertuğrul Hilmi Dolunay ile Beypazarı'nı ziyaret etti.

Ziyarette, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Adem Büyükhan, Ankara İl Tarım Komisyonu Başkanı Murat Karakaya ve İlçe Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş ile görüşen Dallı, ilçedeki tarımsal çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Dallı ve beraberindekiler, Kırbaşı Mahallesi'nde yeşil sebze üreticileriyle bir araya geldi.

Bakanlığın eylem planı kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında çiftçilere bilgi veren Dallı, biyolojik mücadelede kullanılan bazı aparatlar dağıttı.

Kimyasal mücadelenin doğru uygulanması gerektiğini anlatan Dallı, biyolojik ve kültürel mücadelenin de önemine dikkati çekti.

Dallı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak çiftçileri tarımsal üretim konusunda bilgilendirmeye devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA
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