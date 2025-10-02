Beypazarı'nda Camiler ve Din Görevlileri Haftası Etkinliği

Haberler

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde düzenlenen Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinliğinde, din görevlileri bir araya gelerek İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistin halkı için dua etti. Etkinlikte Kaymakam Ünal Coşkun, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

İncili Cami'de sabah namazında bir araya gelen Kaymakam Ünal Coşkun, İlçe Müftüsü Mehmet Süsün ve emekli din görevlileri, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistin halkı için dua etti.

Ardından Cami İmamı Salih Çifti tarafından din görevlilerine kahvaltı verildi.

Kaymakam Coşkun, din görevlilerini tebrik ederek, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
