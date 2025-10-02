Beypazarı'nda Camiler ve Din Görevlileri Haftası Etkinliği

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

İncili Cami'de sabah namazında bir araya gelen Kaymakam Ünal Coşkun, İlçe Müftüsü Mehmet Süsün ve emekli din görevlileri, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistin halkı için dua etti.

Ardından Cami İmamı Salih Çifti tarafından din görevlilerine kahvaltı verildi.

Kaymakam Coşkun, din görevlilerini tebrik ederek, birlik ve beraberlik mesajları verdi.