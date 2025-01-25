Beypazarı'nda Böcek Şenliği Düzenlendi
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümünden Prof. Dr. Cem Özkan, Beypazarı'nda düzenlenen etkinlikte çocuklara böcekler hakkında bilgi verdi ve önemli böcek türlerini tanıttı. Katılımcı çocuklara sertifika dağıtıldı.
Beypazarı'nda, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü bünyesindeki Böcek Şenlik Okulunca etkinlik düzenlendi.
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Özkan, Beypazarı Aile Yaşam Merkezi Salonundaki programda, çocuklara böceklerle ilgili bilgi aktardı.
Bazı böcek türlerinin tarım açısından son derece önemli olduğunu belirten Özkan, doğayla baş başa olan kişinin böceklerden korkmaması gerektiğini ifade etti.
Kelebek ve arının yanı sıra çeşitli böcek türlerinin de tanıtıldığı çocuklara sertifika verildi.