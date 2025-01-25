Beypazarı'nda Böcek Şenliği Düzenlendi

Beypazarı'nda, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü bünyesindeki Böcek Şenlik Okulunca etkinlik düzenlendi.

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Özkan, Beypazarı Aile Yaşam Merkezi Salonundaki programda, çocuklara böceklerle ilgili bilgi aktardı.

Bazı böcek türlerinin tarım açısından son derece önemli olduğunu belirten Özkan, doğayla baş başa olan kişinin böceklerden korkmaması gerektiğini ifade etti.

Kelebek ve arının yanı sıra çeşitli böcek türlerinin de tanıtıldığı çocuklara sertifika verildi.