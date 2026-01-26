Haberler

Beypazarı'nda çıkan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi

Beypazarı'nda çıkan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan iki katlı ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde ahşap evde çıkan yangın söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi'nde iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi

Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ufuk Özkan'ın doktoru peş peşe güzel haberleri verdi

Ufuk Özkan'ın doktoru peş peşe güzel haberleri verdi
Kapı şifresi bomba! Elini kolunu sallayarak stada girdi

Kapı şifresi bomba! Elini kolunu sallayarak stada girdi
'Saç örme' akımına destek veren hemşire gözaltına alındı

DEM Parti'nin akımına destek veren hemşireye peş peşe kötü haber
Taraftarlar 'Olur mu öyle şey' diyor! Noa Lang'ın sözleşmesinde görülmemiş madde

Taraftarlar "Olur mu öyle şey" diyor! Sözleşmesinde görülmemiş madde
Ufuk Özkan'ın doktoru peş peşe güzel haberleri verdi

Ufuk Özkan'ın doktoru peş peşe güzel haberleri verdi
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayın detayları netleşiyor! Lüküs lambası mı hayattan kopardı?

Detayları netleşiyor! İşte 3 kişilik aileyi yok eden sessiz katil
Klinikte mobbing ve görevi kötüye kullanma iddiasına ilişkin soruşturma

Asistanların hocaları ile ilgili mobbing iddialarına soruşturma