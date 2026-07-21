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Beypazarı ilçesinde otluk alanlarda çıkan yangınlar söndürüldü

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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde üç farklı noktada çıkan otluk yangınları ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 3 farklı noktadaki otluk alanlarda çıkan yangınlar söndürüldü.

Tahir Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dibecik ve Kuyumcutekke mahallelerindeki otluklardan da duman yükseldi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangınlar söndürüldü.

Söndürme çalışmalarına mahalleli de destek verdi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak
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