Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Aytunç, göreve başladı
Beypazarı Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Aytunç Özen göreve başladı. Adliye personeli ve savcılarla bir araya gelen Özen'e, Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap da hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Beypazarı Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Mustafa Aytunç Özen, görevine başladı.
Özen, göreve başlamasının ardından adliye personeli ve savcılarla bir araya geldi.
Öte yandan, Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Özen'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Özen, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Başkan Kasap ise Özen'e çalışmalarında kolaylıklar diledi.???????
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel