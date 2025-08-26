Beypazarı Muhtarlar Derneği'nden Müftü Süsün'e Ziyaret

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Kazım Uysal, İlçe Müftüsü Mehmet Süsün'e 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Uysal, müftüye yeni görevinde başarılar diledi.

Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Kazım Uysal, İlçe Müftüsü Mehmet Süsün'e "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Uysal, Türk Hava Kurumu Beypazarı Şube Başkanı ve Sarıağıl Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali Dikmenlioğlu ile Müftü Süsün'e ziyarette bulundu.

Uysal ve Dikmenlioğlu, Süsün'e, görevinin hayırlı olmasını ve başarılar diledi.

Süsün de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
Gören dehşete düştü! Resmen tarlayı yuttu

Gören dehşete düştü! Resmen tarlayı yuttu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
YKS yerleştirme sonucunu öğrenen genç kız gözyaşlarına boğuldu

YKS yerleştirme sonucunu öğrenen genç kız gözyaşlarına boğuldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.