Beypazarı Muhtarlar Derneği'nden Müftü Süsün'e Ziyaret
Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Kazım Uysal, İlçe Müftüsü Mehmet Süsün'e 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Uysal, müftüye yeni görevinde başarılar diledi.
Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Kazım Uysal, İlçe Müftüsü Mehmet Süsün'e "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.
Uysal, Türk Hava Kurumu Beypazarı Şube Başkanı ve Sarıağıl Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali Dikmenlioğlu ile Müftü Süsün'e ziyarette bulundu.
Uysal ve Dikmenlioğlu, Süsün'e, görevinin hayırlı olmasını ve başarılar diledi.
Süsün de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel