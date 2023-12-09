Beypazarı Müftüsü Ahmet İnciler, sabah namazı buluşmalarını düzenliyor

Beypazarı Müftüsü Ahmet İnciler, ilçedeki camilerde düzenlenen sabah namazı buluşmalarının devam ettiğini açıkladı. İnciler, cumartesi ve pazar günleri yapılan buluşmalara Ankara Müftülüğü'nün de destek verdiğini belirtti.

Beypazarı Müftüsü Ahmet İnciler, sabah namazı buluşmalarının ilçedeki camilerde sürdüğü söyledi.

İnciler, AA muhabirine, müftülük olarak sabah namazı buluşmalarını cumartesi ve pazar günü olmak üzere bir takvime bağladıklarını belirtti.

Programın da katkısıyla sabah namazlarında camilerin dolmaya başladığını ifade eden İnciler, şunları kaydetti:

"Bu etkinliğimizi sürdüreceğiz. Bu anlamda desteklerini esirgemeyen Ankara Müftülüğümüze teşekkürlerimizi sunuyorum. İl vaizimiz, eski müftümüz Mahmut Rauf Arcaklıoğlu, dini sohbet ve vaazı nasihatleriyle cemaatimize hitap etmekteler. Katılım sağlayan tüm cemaatimize teşekkür ediyorum. Yarın da Tahir Mahallesi Camisi ile ilçe merkezindeki Hatice Cemil Ercan Camisi'nde sabah namazı buluşması yapılacaktır. Tüm halkımızı bekliyoruz."