Beypazarı Müftülüğü vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyardı
Beypazarı Müftülüğü, kendisini din görevlisi olarak tanıtıp çocuk ameliyatı için yardım isteyen kişilere itibar edilmemesi gerektiğini duyurdu. Müftülük, bu tür paylaşımların izinsiz olduğunu ve merhamet duygularını istismar ettiğini belirtti.
Beypazarı Müftülüğü kendisini din görevlisi olarak tanıtarak yardım talep eden kişilere itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.
Müftülükten yapılan açıklamada, son zamanlarda kendisini din görevlisi olarak tanıtan kişinin, bir çocuğun ameliyat masrafları için yardım talebinde bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, merhamet ve yardımlaşma duygularını istismar etmeyi amaçlayan bu paylaşımların izinsiz olduğu ve vatandaşların dikkatli olması gerektiği kaydedildi.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak