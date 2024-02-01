Beypazarı Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü 'Gençliğe Değer' Kampı Başladı
Beypazarı Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Abdullah Akbaş, 40 kız öğrenci ile Yatılı Bölge Hafızlık Kur'an Kursu'nda düzenlenen kampın başladığını açıkladı. Öğrenciler, kamp süresince derslerine çalışmanın yanı sıra dini eğitimlerini de geliştiriyorlar.
Beypazarı Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünün "Gençliğe Değer" ara dönem kampı başladı.
Beypazarı Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Abdullah Akbaş, kampın 40 kız öğrenci ile Yatılı Bölge Hafızlık Kur'an Kursu'nda başladığını söyledi.
Akbaş, öğrenciler kampta, derslerine çalıştığı gibi dini eğitim konusunda da kendilerini geliştirdiğini kaydetti.