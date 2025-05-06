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Beypazarı, Manevi Şahsiyetlerle Turizme İvme Kazandıracak

Beypazarı, Manevi Şahsiyetlerle Turizme İvme Kazandıracak
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Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, ilçede turizmi artırmak için manevi şahsiyetler üzerine geniş kapsamlı çalışmalar başlatacaklarını duyurdu. İnanç turizmi açısından ziyaretçi çeken ilçede, türbelerin tanıtımına yönelik projeler hayata geçirilecek.

Beypazarı Belediyeye Başkanı Özer Kasap, turizme ivme katması için ilçedeki manevi şahsiyetler üzerine çalışmada bulunacaklarını söyledi.

Kasap, AA muhabirine, ilçe turizmine değer katacak, manevi şahsiyetler üzerine geniş kapsamlı bir çalışmada bulunacaklarını belirtti.

Beypazarı'nda birçok alanda manevi şahsiyetlerin bulunduğunu ve inanç turizmi açısında da oldukça ziyaretçi aldığına değinen Kasap, "Yapacağımız çalışmalarla ilçedeki tüm türbelerde yatan şahsiyetlerin üzerine ilçe müftülüğümüz ile geniş kapsamlı bir çalışmada bulunacağız. Beypazarı'nı, turizmde olduğu kadar inanç turizminde de öne çıkmasını sağlayacağız." dedi.???????

Kasap, Osmanlı İmparatorluğunun kurucusu Osman Gazi'nin dedesi, Ertuğrul Gazi'nin babası, Gazi Gündüz Alp'in kabrinin de Beypazarı'nda bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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