Beypazarı Kaymakamlığı, her gün 500 kişiye sıcak yemek götürüyor.

Aşevinde pişirilen yemekler Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekiplerince ekmekle birlikte vatandaşın evine kadar servis edilirken, aşevine yakın alanda ikamet eden bazı vatandaşlar da yemeklerini kendileri alıyor.

Kaymakam Vedat Yılmaz, soğuk günlerde vatandaşı aç ve açıkta bırakmadıklarını, günlük 500 kişinin evlerine sefer taslarında sıcak yemek servisi yaptıklarını söyledi.

Sosyal devlet ilkesi kapsamında vatandaşları gözetmeye devam ettiklerini belirten Yılmaz, "İnsanın en temel ihtiyacı beslenmedir. Kaymakamlık olarak vatandaşın şu kış günlerinde sıcak yemek yemesine vesile oluyoruz. Pişirilen yemekleri, adresleri bizce bilinen yardıma muhtaç aile ve kişilere evlerinde teslim ediyoruz." dedi.