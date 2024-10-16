Beypazarı Kaymakamı Yılmaz, Değerlendirme Toplantısı Düzenledi

Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz, birim amirleri ve muhtarlarla değerlendirme toplantısı düzenledi.

Yılmaz, kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, bu buluşmaların belirli periyotlarla devam edeceğini söyledi.

Toplantının çok verimli geçtiğini ve aktarılan sorunların çözümü noktasında ilgili birimler ve müdürlükler ile görüşerek bu sorunları çözeceklerini dile getiren Yılmaz, görevlilere çalışmalarında başarı diledi.