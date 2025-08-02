Beypazarı Kaymakamı Yangın Gözetleme Kulesini İnceledi

Beypazarı Kaymakamı Ünal Coşkun, Karlık bölgesinde bulunan 2020 rakımlı yangın gözetleme kulesinde incelemelerde bulundu.

Coşkun'un ziyaretinde Orman İşletme Müdürü Kadir Pekal, Karlık Gözetleme Kulesi'nin konumu ve bölgedeki önemi, hangi alanları gördüğü gibi, konularda bilgiler verdi.

Pekal, Orman İşletme Müdürlüğünün yangın ekibinin gece ve gündüz arasözlerle hazır bekletildiğini kaydetti.

Kaymakam Ünal Coşkun, kulenin bölgeye hakim olduğunu söyledi.???????