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Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz, TÜGVA Beypazarı Temsilcisi Serkan Acıerik'i kabul etti

19 Aralık 2023 14:20 Güncelleme: 14:22 Abone Ol

Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Beypazarı Temsilcisi Serkan Acıerik ve beraberindekileri makamında kabul etti. Kaymakam Yılmaz, Acıerik ve beraberindekilere ziyaret için teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. Acıerik de yürüttükleri faaliyetler hakkında Kaymakam Yılmaz'a bilgi verdi. Acıerik, Yılmaz'a günün anısına Kur'an-ı Kerim hediye etti.