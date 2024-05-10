Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz, afet bölgesi ilan edilen mahallelerde incelemelerde bulundu
Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz, kaya düşmesi sonucu afet bölgesi ilan edilen mahallelerde incelemelerde bulundu. Kaymakam Yılmaz, Cumhuriyet, Rüstempaşa, İstiklal mahallesi muhtarlarıyla bir araya geldi. Muhtarları ve vatandaşları dinleyen Yılmaz, mahallelerde incelemelerde bulundu.
Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz, kaya düşmesi sonucu afet bölgesi ilan edilen mahallelerde incelemelerde bulundu.
Kaymakam Yılmaz, Cumhuriyet, Rüstempaşa, İstiklal mahallesi muhtarlarıyla bir araya geldi.
Muhtarları ve vatandaşları dinleyen Yılmaz, mahallelerde incelemelerde bulundu.??????????????