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Beypazarı Kaymakamı ve Belediye Başkanı Gazilerle Buluştu

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Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz ve Belediye Başkanı Özer Kasap, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, gazilerle bir araya geldi. Yılmaz ve Kasap, gazi Hasan Güleç ile Ali Günenç'i evlerinde ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Kaymakam Yılmaz, gaziler için ellerinden gelen çalışmaları yaptıklarını söyledi. Gaziler ise ziyarette, o gece yaşadıklarını anlattı.

Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz ve Belediye Başkanı Özer Kasap, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, gazilerle bir araya geldi.

Yılmaz ve Kasap, gazi Hasan Güleç ile Ali Günenç'i evlerinde ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Kaymakam Yılmaz, gaziler için ellerinden gelen çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Gaziler ise ziyarette, o gece yaşadıklarını anlattı.

Kaynak: AA / Güncel

Vedat Yılmaz Demokrasi 15 Temmuz Beypazarı Politika Güncel Haberler

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