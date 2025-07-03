Beypazarı Kaymakamı Ünal Coşkun Kamu Kurumlarını Ziyaret Etti

Beypazarı Kaymakamı Ünal Coşkun Kamu Kurumlarını Ziyaret Etti
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Beypazarı Kaymakamı Ünal Coşkun, Vergi Dairesi, Nüfus Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nı ziyaret ederek kurum müdürlerinden bilgi aldı.

Beypazarı Kaymakamı Ünal Coşkun, kamu kurum müdürlerini ziyaret etti.

Coşkun, kaymakamlık binasındaki Vergi Dairesi Müdürlüğü, İlçe Nüfus Müdürlüğü ile İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na ziyarette bulundu.

Kurum müdürlerinden çalışmalara ilişkin bilgi alan Coşkun, çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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