Beypazarı Kaymakamı, Emekliye Ayrılan Müftüye Teşekkür Belgesi Verdi

Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz, emekliye ayrılan İlçe Müftüsü Ahmet İnciler'e teşekkür belgesi verdi.

Yılmaz, emekliye ayrılan İnciler'i makamında kabul etti.

Kaymakam Yılmaz, bugüne kadar yaptığı hizmetler dolayısıyla İnciler'e teşekkür ederek belge verdi.??????????????