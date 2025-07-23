Beypazarı Kaymakamı Coşkun, Orman İşletme Müdürlüğünü Ziyaret Etti

Beypazarı Kaymakamı Ünal Coşkun, Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

Kaymakam Coşkun, ziyaretinde Beypazarı Orman İşletme Müdürü Kadir Pekal'den işletmenin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Coşkun, yaptığı açıklamada, resmi kurumlar ile odalara ziyaretlerinin süreceğini, bunun yanında vatandaş odaklı çalışmalara da ağırlık verdiklerini kaydetti.???????