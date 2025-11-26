Beypazarı Kaymakamı Coşkun, Afet Başkanı Pehlivan'ı Ziyaret Etti
Beypazarı Kaymakamı Ünal Coşkun, yağmur ve fırtınadan hasar gören mahallelerle ilgili bilgi vermek üzere Afet ve Acil Durumu Yönetimi Başkanı Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti. AK Parti İlçe Başkanı Halil Etili, mağdur vatandaşların durumunun yakından takip edildiğini belirtti.
Beypazarı Kaymakamı Ünal Coşkun, Afet ve Acil Durumu Yönetimi Başkanı Ali Hamza Pehlivan'a ziyarette bulundu.
Kaymakam Coşkun, AK Parti İlçe Başkanı Halil Etili ile geçtiğimiz haftalarda yağmur ve fırtınadan hasar gören mahallelerde vatandaşları ziyaret ettikten sonra, ortaya çıkan hasarın tespitinin ardından Pehlivan'ı ziyaret ederek durum hakkında bilgilendirmede bulundu.
AK Parti İlçe Başkanı Halil Etili, vatandaşın durumunu ve hasara maruz kalan çiftçinin durumunu yakından takip ettiklerini, gerekli mercileri bilgilendirdiklerini ve olumsuz hava şartlarından etkilenen vatandaşın mağduriyetinin giderilmesini arzu ettiklerini söyledi.