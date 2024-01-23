Beypazarı Kaymakamı Beypazarı Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti

Ankara'nın Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz, Beypazarı Devlet Hastanesi Başhekimi Hasan Başkaya ile bir araya geldi.

Yılmaz, ziyaretinde Başkaya'dan, hastanedeki hizmetlerle ilgili bilgi aldı.

Başhekim Başkaya ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Beypazarı Devlet Hastanesinin Beypazarı'nın yanı sıra Nallıhan, Güdül, Bolu'nun Kıbrısçık ve Seben ile Eskişehir'in Mihalıççık ilçelerinden gelen hastalara da hizmet verdiğini, hastanenin adeta bir bölge hastanesi konumunda olduğunu aktardı.

Başkaya ile bir süre görüşen Kaymakam Yılmaz, hastaneden ayrıldı.