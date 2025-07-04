Beypazarı Kaymakamı, Ankara Kalkınma Ajansı Yetkililerini Ağırladı

Beypazarı Kaymakamı, Ankara Kalkınma Ajansı Yetkililerini Ağırladı
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Beypazarı Kaymakamı Ünal Coşkun, Ankara Kalkınma Ajansı'nın yetkililerini makamında kabul ederek, ilçedeki projeler hakkında bilgi aldı.

Beypazarı Kaymakamı Ünal Coşkun, Ankara Kalkınma Ajansı yetkililerini makamında kabul etti.

Coşkun, ziyarette Ankara Kalkınma Ajansı yetkililerinden Beypazarı'nda destek sağlanan projelerle ilgili bilgi aldı.

Ziyarette, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Atilla Sevimli de yer aldı.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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