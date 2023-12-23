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Beypazarı ilçesinde Şefkat Eli projesi devam ediyor

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Beypazarı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, ihtiyaç sahibi kişilerin gereksinimlerini karşılamak için Şefkat Eli projesini sürdürüyor. Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, projenin başarılı bir şekilde yürütüldüğünü ve ev temizliği gibi hizmetlerin de sunulduğunu belirtti.

Beypazarı ilçesinde "Şefkat Eli" projesi uygulanmaya devam ediliyor.

Beypazarı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, proje kapsamında ihtiyaç sahibi kişilerin gereksinimlerini karşılıyor.

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda vatandaşların yanında olmayı sürdürdüklerini belirterek, "Bu uygulamadan son derece memnun kaldık. Gayet güzel yürütülüyor. Ekiplerimiz, gittikleri evlerde vatandaşın evinin temizliğini köşe bucak yapıyorlar. Camlarını siliyorlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Tuncer Kaplan Beypazarı Belediye Yaşam Güncel Haberler

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