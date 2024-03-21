Beypazarı ilçesinde HEDEP Projesi kapsamında öğrencilere eğitim materyali dağıtıldı

Beypazarı ilçesinde HEDEP Projesi kapsamında öğrencilere eğitim materyali dağıtımı yapıldı.

Kaymakam Vedat Yılmaz, Faruk Kafelioğlu İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte, metaryaller sayesinde öğrencilerin İngilizceyi daha kolay ve çabuk öğrenebileceklerini söyledi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Yılmaz, bu gibi projelerin öğrenciler için çok önemli olduğunu kaydetti.

Program, 5 bin İngilizce ve matematik materyallerinin öğrencilere dağıtılmasının ardından sona erdi.???????