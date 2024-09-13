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Beypazarı ilçesinde Çocuk Güvenliği Toplantısı düzenlendi

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Beypazarı ilçesinde Kaymakam Vedat Yılmaz başkanlığında yapılan toplantıda çocukların güvenliği ve korunması konuları ele alındı.

Beypazarı ilçesinde Kaymakam Vedat Yılmaz başkanlığında "Çocuk Güvenliği Toplantısı" düzenlendi.

Kaymakamlıktaki toplantıya Yılmaz'ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Sezai Tolunay, Cumhuriyet Başsavcısı Nurettin Günel, Emniyet Müdürü Ahmet Emre Can, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Bahar Yiğittekin, bazı kurumların yetkilileri ve sosyologlar katıldı.

Yiğittekin, gözetimine alınan çocuklar ve çocukların güvenliği ile ilgili bilgi verdi.

Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı da sorumluluk alanlarındaki çalışmalar hakkında bilgi vedi.

Toplantıda yetim, korunma ihtiyacı olan çocukların korunması, hakları ve esenliklerinin güvence altına alınması, refahlarının yükseltilmesi, ihmal ve istismarlarının önlenmesi, çocuk ve ailelerine yönelik hizmet veren kamu kurumları ile koruyucu ve destekleyici tedbirlerin yerine getirilmesi konuları ele alındı.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Vedat Yılmaz Beypazarı Politika Güncel Çocuk

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