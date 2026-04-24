Beypazarı İlçe Müftüsü Süsün'den yaşlı ve hastalara ziyaret

Beypazarı İlçe Müftüsü Mehmet Süsün, yaşlı ve hastaları evinde ziyaret etti.

Süsün, beraberindeki din görevlileriyle ilçedeki ziyaretlerini sürdürüyor.

Yaşlı ve hastaları evlerinde ziyaret eden Süsün, şunları kaydetti:

"Onların tecrübeleri, genç kuşaklara ışık tutarak toplumumuzun temel taşlarını oluşturur. Bizim görevimiz, onlara saygı göstermek, onlara yardımcı olmak ve en önemlisi, yanlarında olduğumuzu hissettirmektir. Hastalarımız ise en zor zamanlarında desteğe ihtiyaç duyan bireylerdir. Bir hastanın fiziksel ve ruhsal sağlığı, çevresindeki insanların şefkatiyle güçlenir. Onlara moral vermek, yalnız olmadıklarını hissettirmek, tedavi sürecini kolaylaştıracak en değerli katkıdır."