Beypazarı Halk Kütüphanesi'nde söyleşi yapıldı

Beypazarı Mehmet Akif Ersoy İlçe Halk Kütüphanesi'nde, Aile Danışmanı ve Çocuk Yazarı Mehtap Tanrıkulu tarafından "Kitap Okuma Alışkanlığı Nasıl Kazanılır" konulu söyleşi yapıldı.

Beypazarı Mehmet Akif Ersoy Halk Kütüphanesi salonunda, kütüphane tarafından "Kitap Okuma Alışkanlığı Nasıl Kazanılır" konulu söyleşi düzenlendi.

Söyleşiye Şehit Onur Yaman İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri katılırken, etkinlik sırasında kitap okuma saati düzenlendi.

Aile Danışmanı ve Çocuk Yazarı Mehtap Tanrıkulu, öğrencilere kitap okuma alışkanlığının nasıl kazanılacağı, okumaya nasıl konsantre olunacağı ve okumanın önemi gibi konuları başlıklar halinde anlattı.