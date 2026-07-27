Haberler

Beypazarı Emniyet Müdürü Aytekin trafik denetimine katıldı

Beypazarı Emniyet Müdürü Aytekin trafik denetimine katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beypazarı Emniyet Müdürü Umut Aytekin, Trafik Denetleme Amiri Başkomiser Samet Öget ile ilçe merkezinde trafik denetiminde bulundu.

Beypazarı Emniyet Müdürü Umut Aytekin, Trafik Denetleme Amiri Başkomiser Samet Öget ile ilçe merkezinde trafik denetiminde bulundu.

Aytekin, Bankalar Caddesi, Hanlarönü Meydanı ve Milli Egemenlik Caddesi'nde uygunsuz park eden araçların kaldırılması talimatını vererek trafik akışının düzenlenmesini sağladı.

Bankalar Caddesi'nde yürütülen altyapı ve düzenleme çalışmaları nedeniyle Ankara Caddesi'nde çift yönlü trafik akışının sürdürüldüğü belirtilirken, çalışma alanlarında araç parkına izin verilmeyeceği bildirildi.

Emniyet yetkilileri, Bankalar Caddesi, Hanlarönü Meydanı, Milli Egemenlik Caddesi ve Ankara Caddesi'nde çalışmaları engelleyecek şekilde park edilen araçlara cezai işlem uygulanacağını kaydetti.

Kaynak: AA
Ünlü fenomen Mesut Can Tomay uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

Ünlü fenomen gözaltında! Suçlama hayli ağır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sahnede yatağa götürdüğü genç kızdan ünlü isme büyük şok: S.ks mi yapsaydım

Sahnede yatağa götürdüğü genç kızdan ünlü isme büyük şok

Cem Küçük'ten sürpriz karar! 10 yıl sonra yollar ayrıldı

Cem Küçük'ten sürpriz karar! 10 yıl sonra yollar ayrıldı
Bu kıyafetle dans etti, tüm sahil başına toplandı

Bu kıyafetle dans etti, tüm sahil başına toplandı
Baraja uçan otomobilden son anda atladı

Ne tüp var ne dalış takımı! Baraja uçan otomobili tek başına çıkardı
Sergen Yalçın'ın 'Bende yeri yok' diyerek gönderdiği yıldıza 20 milyon Euro'luk teklif

''Bende yeri yok" diyerek gönderdiği yıldıza 20 milyon Euro'luk teklif
Uyuşturucu parası vermeyen annesini döverek öldürdü: 16 yıl önceki olayın arkasına sığındı

Annesini döverek öldürdü, 16 yıl önceki olayın arkasına sığındı
Dehşete düşüren görüntü! İzleyen herkes bakanlığı etiketliyor

Dehşete düşüren görüntü! İzleyen herkes bakanlığı etiketliyor