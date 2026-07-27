Beypazarı Emniyet Müdürü Aytekin trafik denetimine katıldı
Beypazarı Emniyet Müdürü Umut Aytekin, Trafik Denetleme Amiri Başkomiser Samet Öget ile ilçe merkezinde trafik denetiminde bulundu.
Beypazarı Emniyet Müdürü Umut Aytekin, Trafik Denetleme Amiri Başkomiser Samet Öget ile ilçe merkezinde trafik denetiminde bulundu.
Aytekin, Bankalar Caddesi, Hanlarönü Meydanı ve Milli Egemenlik Caddesi'nde uygunsuz park eden araçların kaldırılması talimatını vererek trafik akışının düzenlenmesini sağladı.
Bankalar Caddesi'nde yürütülen altyapı ve düzenleme çalışmaları nedeniyle Ankara Caddesi'nde çift yönlü trafik akışının sürdürüldüğü belirtilirken, çalışma alanlarında araç parkına izin verilmeyeceği bildirildi.
Emniyet yetkilileri, Bankalar Caddesi, Hanlarönü Meydanı, Milli Egemenlik Caddesi ve Ankara Caddesi'nde çalışmaları engelleyecek şekilde park edilen araçlara cezai işlem uygulanacağını kaydetti.